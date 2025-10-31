Elon Musk con SpaceX al fianco della ricerca nelle grandi università italiane | ecco i progetti
Roma, 31 ottobre 2025 – Elon Musk supporta la ricerca scientifica e le università italiane, grazie al programma spaziale di SpaceX. Un contributo concreto per aiutare la ricerca italiana, attraverso l’innovativo veicolo Dragon, un mezzo capace di trasportare tonnellate di carico alla Stazione Spaziale Internazionale, tagliando considerevolmente i costi delle missioni. Dragon affianca progetti scientifici innovativi portati avanti da prestigiosi atenei italiani come l’Università di Roma-Tor Vergata, l’Università di Trieste e l’Università di Pavia. Ecco i progetti. I progetti delle università . Uno dei progetti che verrà supportato è LIDAL (Light Ion Detector for ALTEA) dell’Università di Roma Tor Vergata finalizzato a tracciare le radiazioni cosmiche e riduce i rischi di esposizione del 25%, proteggendo gli astronauti e migliorando le terapie anticancro nelle cliniche italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Ora la destra acclama l'autore del post, Elon Musk compreso: «Martire della libertà di parola» - facebook.com Vai su Facebook
Mille miliardi. Una cifra difficile anche da immaginare. Eppure, è quella che chiede Elon Musk per rimanere alla guida di Tesla. Si fa una certa fatica a comprendere come possa avere un senso una richiesta del genere. Anche soltanto per come è andata a finir - X Vai su X
Elon Musk con SpaceX al fianco della ricerca nelle grandi università italiane: ecco i progetti - Roma, 31 ottobre 2025 – Elon Musk supporta la ricerca scientifica e le università italiane, grazie al programma spaziale di SpaceX. Come scrive msn.com
Elon Musk con SpaceX al fianco delle grandi Università - Tor Vergata di Roma, l'Università di Trieste e l'Università di Pavia i primi atenei coinvolti nella si ... Scrive teleborsa.it
SpaceX al servizio della ricerca scientifica: Elon Musk crede nell’Italia - Attraverso le missioni di Dragon, SpaceX promuove l’avanzamento di progetti scientifici nelle Università italiane ... Secondo bitmat.it