Elon Musk con SpaceX al fianco della ricerca nelle grandi università italiane | ecco i progetti

Quotidiano.net | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 31 ottobre 2025 – Elon Musk supporta la ricerca scientifica e le università italiane, grazie al programma spaziale di SpaceX. Un contributo concreto per aiutare la ricerca italiana, attraverso l’innovativo veicolo Dragon, un mezzo capace di trasportare tonnellate di carico alla Stazione Spaziale Internazionale, tagliando considerevolmente i costi delle missioni. Dragon affianca progetti scientifici innovativi portati avanti da prestigiosi atenei italiani come l’Università di Roma-Tor Vergata, l’Università di Trieste e l’Università di Pavia. Ecco i progetti. I progetti delle università . Uno dei progetti che verrà supportato è LIDAL (Light Ion Detector for ALTEA) dell’Università di Roma Tor Vergata finalizzato a tracciare le radiazioni cosmiche e riduce i rischi di esposizione del 25%, proteggendo gli astronauti e migliorando le terapie anticancro nelle cliniche italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

