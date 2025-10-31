Elly Schlein sui cori fascisti a Parma | Aspettiamo la presa di distanza da Giorgia Meloni

"È molto grave". Così la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, da Fisciano (Salerno) commenta l'episodio dei cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia a Parma (IL VIDEO). "Aspettiamo di sentire - dice - una presa di distanza dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. O forse. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

