Elly Schlein sarebbe pronta a governare l’Italia?
Molto si discute nel Pd dopo anni di pacificazione interna, una sorta di narcosi del dibattito pubblico successiva alla vittoria di Elly Schlein nel 2023. Ma ogni limite ha la sua pazienza e anche nel Pd, partito abituato a discutere in pubblico fino al logoramento, la pazienza è finita. I riformisti si ritrovano un po’ dappertutto: una settimana fa a Milano, ora a Livorno. Ma la questione è più ampia del dibattito, invero non nuovo, fra chi ha vinto e chi ha perso le primarie tre anni fa. E sembra riguardare la capacità di governo del Pd. Finché si tratta di vincere le elezioni regionali in Toscana, le difficoltà non si presentano, nemmeno quelle riguardanti l’armonizzazione dei partiti del campo largo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
