Elly Schlein Guerini e riformisti in rivolta | Qual è la sua posizione?

Il Partito democratico pronto a deflagrare. I riformisti non vedono di buon occhio la linea della leader Elly Schlein, figuriamoci il campo largo. "Il problema - tuona Lorenzo Guerini - non è tanto quello di associarsi per vincere le elezioni, ma di darsi una prospettiva di governo che, allo stato, mi pare molto lontana. La linea politica resta quella di costruire un’alleanza larga, ma credo occorra far chiarezza su alcune questioni di fondo, necessarie per governare, e anche per essere credibili e meritarci la fiducia degli italiani. E questo mi pare complicato se non è chiara, per esempio, la posizione in politica estera di quello che chiamiamo il 'Campo largo'". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Elly Schlein, Guerini e riformisti in rivolta: "Qual è la sua posizione?"

