dopo la gara con l’Udinese. Casa e bottega. Per Luciano Spalletti, la Continassa dovrà essere come Castel Volturno, il suo vecchio eremo napoletano. La “full immersion” del nuovo tecnico è cominciata ieri alle 10,40, quando ha varcato il cancello del Training Center della Juve. L’ex ct dell’Italia stava arrivando da Milano, guidando la sua auto con accanto il fido vice, Marco Domenichini. Riconosciuti e intercettati dalle telecamere, un’ora dopo i due avevano già raggiunto il J Medical, attraverso un’uscita secondaria, per le visite mediche di rito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Elkann, retroscena CorSport: i giocatori non lo avevano mai visto così arrabbiato! Intervento durissimo nello spogliatoio