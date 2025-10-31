Elisabetta Canalis per Halloween è una coniglietta di Playboy | il costume con body intimo e maschera

Elisabetta Canalis ha già dato il via ai festeggiamenti di Halloween e sui social ha mostrato il travestimento che ha scelto per quest'anno: si è trasformata in una super sensuale coniglietta di Playboy. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Felice festa di Halloween da quel gran pezzo di sgnacchera di Elisabetta Canalis ? www.supercazzola.it - facebook.com Vai su Facebook

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile" #canalis #valente #kickboxing - X Vai su X

Elisabetta Canalis per Halloween è una coniglietta di Playboy: il costume con body intimo e maschera - Elisabetta Canalis ha già dato il via ai festeggiamenti di Halloween e sui social ha mostrato il travestimento che ha scelto per quest'anno: si è trasformata ... Scrive fanpage.it

Il costume di Halloween 2025 si fa sensuale: Elisabetta Canalis è una coniglietta in pizzo nero - Un body di pizzo nero e una maschera da coniglietta bastano a trasformare la notte delle streghe in un momento di provocazione: la showgirl fa ancora centro e i social impazziscono ... Lo riporta iodonna.it

Elisabetta Canalis come non l’avete mai vista, le foto di Halloween lasciano senza fiato - Se lo scorso anno Elisabetta Canalis aveva scelto di essere un’eterea (e molto sensuale) fata vestita di bianco, quest’anno ha puntato su tutt’altro stile. Secondo rds.it