Elezioni regionali il candidato Stefano Palma | Sistema fognario e scarsità idrica al centro del mio impegno

Giugliano. Stefano Palma, il giovane ingegnere, già consigliere comunale a Giugliano e candidato con il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni Regionali, è pronto a portare la sua esperienza amministrativa in Regione, con un occhio di riguardo ai problemi che hanno afflitto troppo a lungo il territorio soprattutto sul piano ambientale. Il primo impegno, urgente . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Elezioni regionali, il candidato Stefano Palma: “Sistema fognario e scarsità idrica al centro del mio impegno”

