Elezioni Regionali ecco l’elenco degli scrutatori a Benevento

Tempo di lettura: < 1 minuto In vista delle consultazioni elettorali per il rinnovo della Presidenza e del Consiglio Regionale della Campania, in programma domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025, il Comune di Benevento ha ufficializzato questa mattina la nomina degli scrutatori che saranno impiegati presso gli uffici elettorali di sezione. Di seguito gli elenchi dei nominati e delle riserve: Scrutatori Nominati – Regionali 2025 Riserve – Regionali 2025 L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni Regionali, ecco l’elenco degli scrutatori a Benevento

