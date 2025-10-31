Elezioni regionali 2025 pubblicati gli elenchi degli scrutatori effettivi e supplenti a Bari
Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune a questo link gli elenchi degli scrutatori effettivi e di quelli supplenti nominati per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Puglia indette per domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025.L’estrazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it
ELEZIONI REGIONALI Puglia Popolare annuncia il sostegno al candidato leghista - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali 2025, pubblicati gli elenchi degli scrutatori effettivi e supplenti a Bari - L'estrazione è stata effettuata in seduta pubblica il 29 ottobre tramite algoritmo della software house comunale. Lo riporta baritoday.it
Regionali 2025, risultati on line in tempo reale - Oggi saranno pubblicati i dati in tempo reali delle elezioni regionali 2025 in Toscana, con i risultati della provincia di Grosseto ... Lo riporta grossetonotizie.com
Torre Annunziata, elezioni regionali 2025: mercoledì 29 ottobre il sorteggio pubblico degli scrutatori - 30, presso la sede dell’Ufficio Elettorale in Piazza Nicotera, si riunirà la Commissione Elettorale per procedere alla nomina degli scrutatori destinati ai 52 uffici elett ... Si legge su ilgazzettinovesuviano.com