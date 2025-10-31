Elezioni regionali 2025 pubblicati gli elenchi degli scrutatori effettivi e supplenti a Bari

Baritoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune a questo link gli elenchi degli scrutatori effettivi e di quelli supplenti nominati per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Puglia indette per domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025.L’estrazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Elezioni regionali 2025, pubblicati gli elenchi degli scrutatori effettivi e supplenti a Bari - L'estrazione è stata effettuata in seduta pubblica il 29 ottobre tramite algoritmo della software house comunale. Lo riporta baritoday.it

Regionali 2025, risultati on line in tempo reale - Oggi saranno pubblicati i dati in tempo reali delle elezioni regionali 2025 in Toscana, con i risultati della provincia di Grosseto ... Lo riporta grossetonotizie.com

elezioni regionali 2025 pubblicatiTorre Annunziata, elezioni regionali 2025: mercoledì 29 ottobre il sorteggio pubblico degli scrutatori - 30, presso la sede dell’Ufficio Elettorale in Piazza Nicotera, si riunirà la Commissione Elettorale per procedere alla nomina degli scrutatori destinati ai 52 uffici elett ... Si legge su ilgazzettinovesuviano.com

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali 2025 Pubblicati