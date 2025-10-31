Elezioni Olanda i liberali di Jetten hanno vinto le elezioni | battuto Wilders
Il partito liberale centrista D66, di Rob Jetten, ha vinto le elezioni parlamentari in Olanda superando il Partito per la Libertà (Pvv) di Geert Wilders per una manciata di voti. Lo scrutinio dei voti non è ancora terminato – siamo al 99,7% – ma d’ora in avanti, secondo il conteggio dell’agenzia di stampa nazionale Anp, Jetten non può più essere superato. I liberali sono in vantaggio sul Pvv di soli 15.155 voti. Entrambi i partiti hanno incassato al momento 26 seggi in Parlamento. Chi è Rob Jetten. Trentotto anni, sorriso costante e un tono ottimista anche nei momenti più tesi: Rob Jetten incarna la nuova generazione del centro liberale europeo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
