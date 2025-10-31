Elezioni Olanda i liberali di Jetten hanno vinto le elezioni | battuto Wilders

Lapresse.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il partito liberale centrista D66, di Rob Jetten, ha vinto le elezioni parlamentari in Olanda superando il Partito per la Libertà (Pvv) di Geert Wilders per una manciata di voti. Lo scrutinio dei voti non è ancora terminato – siamo al 99,7% – ma d’ora in avanti, secondo il conteggio dell’agenzia di stampa nazionale Anp, Jetten non può più essere superato. I liberali sono in vantaggio sul Pvv di soli 15.155 voti. Entrambi i partiti hanno incassato al momento 26 seggi in Parlamento.  Chi è Rob Jetten. Trentotto anni, sorriso costante e un tono ottimista anche nei momenti più tesi: Rob Jetten  incarna la nuova generazione del  centro liberale europeo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

elezioni olanda i liberali di jetten hanno vinto le elezioni battuto wilders

© Lapresse.it - Elezioni Olanda, i liberali di Jetten hanno vinto le elezioni: battuto Wilders

Contenuti che potrebbero interessarti

elezioni olanda liberali jettenElezioni Olanda, i liberali di Jetten hanno vinto le elezioni: battuto Wilders - Il partito liberale centrista D66, di Rob Jetten, ha vinto le elezioni parlamentari in Olanda superando il Partito per la Libertà (Pvv) di Geert Wilders per ... Lo riporta lapresse.it

elezioni olanda liberali jettenOlanda, i liberali di Rob Jetten vincono le elezioni: battuta l'ultradestra di Geert Wilders - I liberali progressisti del D66, guidati da Rob Jetten, hanno vinto le elezioni in Olanda. Riporta msn.com

elezioni olanda liberali jettenElezioni Olanda 2025, i risultati in aggiornamento: Testa a testa tra liberali e ultradestra - Nessun vincitore netto per le elezioni politiche nei Paesi Bassi: il partito liberal progressista guidato da Rob Jetten ha ottenuto 26 seggi come anche ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Olanda Liberali Jetten