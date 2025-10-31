Milano. In un anno che non prevede elezioni a livello federale, l’attenzione della politica statunitense si sposta sugli stati che quest’anno eleggono il governatore. Tra questi, interessante è il New Jersey: da sempre considerato in bilico per quanto concerne la politica locale, tanto che non vota un governatore dello stesso partito per tre mandati consecutivi dagli anni ’60, ora sembra contendibile anche nelle elezioni nazionali. Nonostante non voti alla carica di presidente un repubblicano da George H. W. Bush nel 1988, all’ultima tornata Donald Trump ha ottenuto un ottimo risultato, perdendo di appena 6 punti: nel 2020, lo svantaggio rispetto a Joe Biden era di 16 punti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Elezioni New Jersey: la candidata democrati Sherrill accusata di giocare troppo in difesa