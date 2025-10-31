Elezioni in Olanda media | Ha vinto il partito di Rob Jetten
(Adnkronos) – Il partito centrista D66, guidato da Rob Jetten, ha vinto le elezioni in Olanda. Lo hanno confermato le proiezioni dell'agenzia di stampa Anp, secondo la quali il Partito della libertà di estrema destra di Geert Wilders non può colmare più il divario di voti che lo separa dal D66. Il 38enne Jeteen è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
