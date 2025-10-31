Elezioni Fondo Espero 2025 UIL Scuola RUA 8 seggi + 3 rispetto al 2022

31 ott 2025

Con 8 seggi ottenuti alle elezioni del Fondo Espero 2025 e una percentuale di consensi pari al 27,35%, la UIL Scuola RUA rafforza la sua rappresentanza politica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

