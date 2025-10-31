Elezioni Fondo Espero 2025 sindacato FLC CGIL il più votato UIL Scuola RUA cresce con + 3 seggi
Lo scrutinio svolto il 31 ottobre dei voti 2025 dell’assemblea dei delegati al Fondo Espero. FLC CGIL il sindacato più votato Seguono CISL e UIL. Quest’ultima raggiunge quota 8 seggi, + 3 rispetto al 2022. Tabella elaborata da FLC CGIL L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
