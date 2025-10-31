Elezioni a New York 2025 quando si vota e chi sono i candidati sindaco | gli ultimi sondaggi

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 4 novembre 2025 New York eleggerà il nuovo sindaco della Grande Mela, con i seggi aperti dalle 6 alle 21 (12:00-3:00 ora italiana). Nel frattempo è già possibile votare in anticipo grazie all' "early voting". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

elezioni new york 2025Elezioni per il nuovo sindaco di New York, chi sono i candidati e come va la campagna - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni per il nuovo sindaco di New York, chi sono i candidati e come va la campagna ... Segnala tg24.sky.it

elezioni new york 2025Chi sarà il nuovo sindaco di New York. Sondaggi e programmi - Zohran Mamdani è il candidato democratico che si definisce socialista; Andre ... Da formiche.net

elezioni new york 2025Chi è Zohran Mamdani, il candidato sindaco di New York dei Democratici - Continua a tenere banco l’acceso dibattito intorno alla figura del giovane che ha vinto le primarie contro Cuomo. Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni New York 2025