Elevel gli ’artigiani-multimediali’

Dalla fisica teorica alla tecnologia digitale, dai laboratori di ricerca statunitensi al cuore pulsante dell’innovazione. È questa la traiettoria del dottor Alberto Zannoni, fondatore e amministratore unico di Elevel, azienda ravennate che, da oltre vent’anni, sviluppa soluzioni software e progetti digitali su misura per imprese e istituzioni. Dopo la laurea con il massimo dei voti in Fisica Teorica all’Università di Bologna, Zannoni ha svolto attività di ricerca negli Stati Uniti, al National institute of standards and technology (Nist), nel gruppo del premio Nobel per la Fisica Bill Phillips, dedicandosi allo sviluppo di software scientifici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

