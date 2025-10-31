EICMA 2025 Motolive festeggia con le leggende del motorsport
(Adnkronos) – Il rombo dei motori e quello degli applausi tornano protagonisti all’ottantaduesima Edizione di EICMA 2025. MotoLive, l’arena racing dell’Esposizione internazionale delle due ruote, festeggia i suoi vent’anni e promette un’edizione veramente da brividi. Dal 6 al 9 novembre andranno in scena gare, show spettacolari, stunt acrobatici e intrattenimento dal palco centrale. Tra i piloti . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Argomenti simili trattati di recente
Motolive di Eicma compie 20 anni e festeggia con le leggende. Dal 6 al 9 novembre show nell'area esterna da 60mila metri #ANSAmotori #ANSA - X Vai su X
Eicma 2025, 'MotoLive' festeggia 20 anni di adrenalina con leggende del Motorsport Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Eicma 2025, da Moto Live alla Champions Charity Race: tutti gli eventi in programma - Nella sei giorni dell'Esposizione alla Fiera di Milano come ogni anno non mancheranno gli eventi e le occasioni di divertirsi ed emozionarsi, con un programma ... sportmediaset.mediaset.it scrive
EICMA Motolive festeggia 20 anni con le leggende del motorsport - Nella categoria Legend al via 12 stelle, più di 35 titoli mondiali complessivi. Segnala dueruote.it
Eicma 2025, 'MotoLive' festeggia 20 anni di adrenalina con leggende del Motorsport - Il rombo dei motori, e quello degli applausi, si preparano a risuonare più forte che mai: 'MotoLive', l’arena di Eicma compie 20 anni e promette un’edizione 2025 da brividi. Da msn.com