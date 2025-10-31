Effaclar Duo+M la migliore crema anti-imperfezioni di La Roche-Posay
Una tripla efficacia in una formula dermatologicamente testata, di cui chiunque ha problemi di pelle grassa a tendenza acneica dovrebbe fare le scorte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Schiacciare i brufoli? Mai più!! Da farmacista esperta in cosmetica, ti presento il mio nuovo alleato SOS: i nuovi Effaclar DUO+M Patch idrocolloidali di @larocheposay che agiscono su dimensione, rossore e visibilità dei brufoli in sole 3 ore!* Ultra sottili, t - facebook.com Vai su Facebook
Effaclar Duo+M, la migliore crema anti-imperfezioni di La Roche-Posay - Una tripla efficacia in una formula dermatologicamente testata, di cui chiunque ha problemi di pelle grassa a tendenza acneica dovrebbe fare le scorte ... Scrive vanityfair.it
Qual è la migliore crema solare da usare in città? - Applicare tutte le mattine prima di uscire di casa un generoso strato di SPF aiuta a proteggere la pelle dai danni generati dall’esposizione al sole. Si legge su esquire.com