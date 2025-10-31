Educazione finanziaria torna a novembre il mese dedicato alla consapevolezza economica Un programma per tutte le età

Orizzontescuola.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1° al 30 novembre 2025 si svolge in tutta Italia l’ottava edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria. L’iniziativa, promossa dal Comitato Edufin, propone un calendario diffuso di attività gratuite in presenza e online, pensate per offrire strumenti utili alla gestione delle risorse economiche personali e familiari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

