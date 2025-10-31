Educazione e disabilità alla Besurica un incontro con Paolo Pantrini
"Il compito dell’educatore consiste nel mettersi a fianco della persona, diventare compagni di viaggio e cercare, nella concretezza, strade e direzioni che all’inizio, magari, sembravano impossibili".Da questa riflessione prende avvio l’incontro con Paolo Pantrini, autore del libro "Oltre il velo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Insieme per l’educazione sessuale e affettiva Durante il Disability Pride Palermo 2025 si è riunita la Consulta cittadina per l’educazione sessuale e affettiva. Un momento speciale, inserito in un contesto così importante e inclusivo, che ci ha ricordato u - facebook.com Vai su Facebook
L'educazione all'affettività e il #diritto alla sessualità è fondamentale per tutte e tutti. Ne parla @comisi_carmelo in occasione del premio ricevuto da @Codacons per aver ideato il #Disability Pride, in cui fa riferimento al @DisabilityHard #18ottobre http://linktr.e - X Vai su X
Educazione e disabilità, alla Besurica un incontro con Paolo Pantrini - L’appuntamento rientra nel ciclo "Incontri su benessere e qualità della vita", parte del progetto di cittadinanza attiva ... Segnala ilpiacenza.it