Educazione e disabilità alla Besurica un incontro con Paolo Pantrini

Ilpiacenza.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il compito dell’educatore consiste nel mettersi a fianco della persona, diventare compagni di viaggio e cercare, nella concretezza, strade e direzioni che all’inizio, magari, sembravano impossibili".Da questa riflessione prende avvio l’incontro con Paolo Pantrini, autore del libro "Oltre il velo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

