Educatrice lega bambina con una sciarpa | licenziata dopo quattro giorni

Lo ha riportato l’ ANSA: un’educatrice assunta da appena quattro giorni in una scuola dell’infanzia paritaria di Napoli è stata allontanata dal servizio dopo un episodio che ha coinvolto una bambina. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

