Educatrice assunta da quattro giorni lega bimba alla sedia con una sciarpa | licenziata

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha legato una bimba all’asilo con una sciarpa. Per questo nel quartiere Pianura di Napoli, una educatrice che era stata assunta da soli quattro giorni è stata licenziata. Sono stati i carabinieri della stazione Napoli Pianura e i militari del nucleo radiomobile di Napoli ad intervenire in una scuola d’infanzia paritaria del quartiere grazie alla richiesta di aiuto della mamma della piccola. La donna aveva saputo che il giorno prima la propria bimba, mentre era a mensa, era stata vincolata alla sedia dall’educatrice dell’asilo con una sciarpa. La piccola non ha riportato lesioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it