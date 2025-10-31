Educatrice assunta da quattro giorni lega bimba alla sedia con una sciarpa | licenziata
Tempo di lettura: < 1 minuto Ha legato una bimba all’asilo con una sciarpa. Per questo nel quartiere Pianura di Napoli, una educatrice che era stata assunta da soli quattro giorni è stata licenziata. Sono stati i carabinieri della stazione Napoli Pianura e i militari del nucleo radiomobile di Napoli ad intervenire in una scuola d’infanzia paritaria del quartiere grazie alla richiesta di aiuto della mamma della piccola. La donna aveva saputo che il giorno prima la propria bimba, mentre era a mensa, era stata vincolata alla sedia dall’educatrice dell’asilo con una sciarpa. La piccola non ha riportato lesioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
Domani, venerdì 17 ottobre, alle ore 18:00, si terrà la cerimonia di intitolazione di uno spazio espositivo de L’ARCA – Laboratorio per le arti contemporanee a Maria Assunta Magliani Formisani, educatrice e pioniera della partecipazione femminile nelle istituzi - facebook.com Vai su Facebook
Bimba legata alla sedia della mensa, licenziata una educatrice - I carabinieri di Napoli sono stati chiamati in una scuola d'infanzia paritaria nel quartiere di Pianura. Secondo msn.com