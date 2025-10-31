Educatrice assunta da quattro giorni lega bimba alla sedia con una sciarpa | licenziata

Anteprima24.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha legato una bimba all’asilo con una sciarpa. Per questo nel quartiere Pianura di Napoli, una educatrice che era stata assunta da soli quattro giorni è stata licenziata. Sono stati i carabinieri della stazione Napoli Pianura e i militari del nucleo radiomobile di Napoli ad intervenire in una scuola d’infanzia paritaria del quartiere grazie alla richiesta di aiuto della mamma della piccola. La donna aveva saputo che il giorno prima la propria bimba, mentre era a mensa, era stata vincolata alla sedia dall’educatrice dell’asilo con una sciarpa. La piccola non ha riportato lesioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

educatrice assunta quattro giorniBimba legata alla sedia della mensa, licenziata una educatrice - I carabinieri di Napoli sono stati chiamati in una scuola d'infanzia paritaria nel quartiere di Pianura. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Educatrice Assunta Quattro Giorni