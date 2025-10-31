Educare insieme per cambiare Palermo una sfida che parte da Borgo Nuovo
A Borgo Nuovo è nata una rete che unisce mondi diversi ma complementari: la scuola, l’associazionismo, l’impresa sociale e la sanità. È il cuore della “Comunità educante Borgo Nuovo 2025”, il progetto presentato nel corso dell’omonimo convegno organizzato da Mediali Impresa Sociale, in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Educare è un atto politico. E il futuro si costruisce insieme 6 Manca pochissimo al via del @Social Festival Comunità Educative 2025 | Educare al Futuro! Dal 3 novembre, Torino ospita una settimana di incontri, visioni e pratiche educative per costruire co - facebook.com Vai su Facebook
Educare insieme per cambiare Palermo: la sfida parte da Borgo Nuovo - Al convegno “Comunità Educante Borgo Nuovo 2025” l’INFAOP, l’associazione San Giovanni Apostolo, Mediali Impresa Sociale e l’Ordine degli Ostetrici di Palermo tracciano la via di un nuovo modello di c ... Secondo mondopalermo.it