Educare insieme per cambiare Palermo una sfida che parte da Borgo Nuovo

A Borgo Nuovo è nata una rete che unisce mondi diversi ma complementari: la scuola, l’associazionismo, l’impresa sociale e la sanità. È il cuore della “Comunità educante Borgo Nuovo 2025”, il progetto presentato nel corso dell’omonimo convegno organizzato da Mediali Impresa Sociale, in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it