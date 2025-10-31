Educare al consenso fin dalla prima infanzia Silvia Contenti spiega la filastrocca virale | La scuola non può rinunciare a strumenti e modelli positivi

“These Are My Private Parts”, opera delle educatrici statunitensi Mrs. YeLena e Gelda Waterboer, è divenuta in breve tempo un fenomeno virale negli Stati Uniti grazie al suo approccio semplice e ritmato volto a insegnare ai bambini il rispetto del proprio corpo, il concetto di consenso e l’importanza dei confini personali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

