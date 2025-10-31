Edolo | Castagnata
Tempo di castagne in quel di Edolo: in Piazza Martiri della Libertà il primo giorno di novembre tutta la comunità sarà chiamata a gustarsi insieme la castagnata promossa dai Vigili del Fuoco. Le braci saranno accese dalle 14. Dalle 15, chi passerà per la piazza troverà gli amatissimi frutti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
ULTIMA GIORNATA DI CASTAGNATA! Vi aspettiamo DOMENICA 26 OTTOBRE allo Spazio Feste di Cevo per concludere insieme questa bellissima edizione all’insegna dell’autunno! Dalle 15:00 caldarroste, vin brulè, succo di mele, espositori locali - facebook.com Vai su Facebook
Edolo: Castagnata - Tempo di castagne in quel di Edolo: in Piazza Martiri della Libertà il primo giorno di novembre tutta la comunità sarà chiamata a gustarsi insieme la castagnata promossa dai Vigili del Fuoco. Riporta bresciatoday.it
Edolo, uno dei più importanti borghi dell’Alta Valcamonica - Nella suggestiva cornice della Valle Camonica, importante punto di accesso all’Alta Valle è il grazioso borgo di Edolo, capolinea della ferrovia Brescia- Scrive siviaggia.it
Un ristorante McDonald’s aprirà a Edolo, si cercano 50 dipendenti: come candidarsi - Con l’apertura del locale, ci sarà la possibilità di candidarsi per diventare dipendente della nota catena. Da fanpage.it