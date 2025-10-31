Edoardo Bennato approda sul palco del Rossetti per i 45 anni di Sono solo canzonette

Edoardo Bennato approda sul palco del Rossetti lunedì 3 novembre alle ore 21. Nel 2025 si festeggiano i 45 anni del leggendario “Sono solo canzonette”, l’album che consacrò il successo di Bennato portandolo, come primo italiano, a riempire gli stadi con i suoi concerti. L’artista ribelle, pirata. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Edoardo Bennato ricorda il sassofonista morto all’età di 80 anni - facebook.com Vai su Facebook

"Sono solo canzonette", Edoardo Bennato al Teatro Alfieri di Torino per celebrare i 45 anni del celebre album - Edoardo Bennato sarà a Torino, al Teatro Alfieri, con due date, il 29 ottobre e il 10 novembre, per celebrare i ... torinotoday.it scrive

Edoardo Bennato, da ottobre nei teatri “Sono Solo Canzonette Tour 2025” - Dopo il successo del tour estivo, Edoardo Bennato si prepara a ripartire per la leg teatrale di "Sono Solo Canzonette Tour 2025". Da spettakolo.it

Bennato, la magia del rock. Il cantautore partenopeo domani sera atteso sul palco a Macerata per Sferisterio live 2025 - Sta per terminare il Sono solo canzonette tour 2025 di Edoardo Bennato: la penultima tappa è programmata per sabato, alle ore 21, allo Sferisterio di Macerata, e chiuderà la rassegna Sferisterio live ... Da corriereadriatico.it