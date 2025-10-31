Edizioni BD & J-POP Manga a Lucca Comics & Games 2025
Sta per iniziare la manifestazione dedicata al fumetto e alla cultura pop più grande e partecipata d’Italia! Anche quest’anno, dal 29 ottobre al 2 novembre, Edizioni BD e J-POP Manga tornano a Lucca Comics & Games per un’edizione all’insegna dell’energia e della contaminazione creativa, immersa nel ritmo e nei colori dell’estetica Y2K. Dal manga al global manga, dai webtoon ai fumetti occidentali, la casa editrice trasformerà la manifestazione toscana in un viaggio tra mondi e linguaggi diversi. J-POP Manga dominerà la città dall’alto del Baluardo San Donato con un padiglione interamente dedicato al mondo manga, manhwa e global manga. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
SPECIALE DOKUSHO – FINE ANNO DA COLLEZIONE! Le nuove edizioni DOKUSHO stanno arrivando… e portano con sé storie che scaldano il cuore e copertine da esposizione! Light novel e manga da leggere, collezionare e regalare, perfetti per - facebook.com Vai su Facebook
Le uscite Edizioni BD e J-POP Manga del 16 giugno - Attraverso il sito web ufficiale della casa editrice sono state diffuse le uscite Edizioni BD e J- Lo riporta tomshw.it
5 fumetti J-POP Manga e Edizioni BD da acquistare a giugno 2025 - POP Manga hanno reso disponibile il calendario delle uscite previste a giugno 2025. Da spaziogames.it
J-POP Manga ed Edizioni BD: le novità di settembre 2025 - Esploro e condivido le avventure e le ultime info di questo mondo in continua espansione. Segnala drcommodore.it