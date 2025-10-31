Edizioni BD & J-POP Manga a Lucca Comics & Games 2025

Sta per iniziare la manifestazione dedicata al fumetto e alla cultura pop più grande e partecipata d’Italia! Anche quest’anno, dal 29 ottobre al 2 novembre, Edizioni BD e J-POP Manga tornano a Lucca Comics & Games per un’edizione all’insegna dell’energia e della contaminazione creativa, immersa nel ritmo e nei colori dell’estetica Y2K. Dal manga al global manga, dai webtoon ai fumetti occidentali, la casa editrice trasformerà la manifestazione toscana in un viaggio tra mondi e linguaggi diversi. J-POP Manga dominerà la città dall’alto del Baluardo San Donato con un padiglione interamente dedicato al mondo manga, manhwa e global manga. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

