Edilizia sportiva ' sorpresa' per i tifosi | installati i nuovi seggiolini allo stadio

Ferraratoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bella sorpresa attende i tifosi della Copparo 2015 che, sabato 1 novembre alle 15, varcheranno la soglia dello stadio ‘Decimo Preziosa’ per assistere alla sfida casalinga di campionato contro il Pontelagoscuro. Ad accoglierli, infatti, vi saranno i nuovi seggiolini recentemente installati. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

