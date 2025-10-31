Edilizia sportiva ' sorpresa' per i tifosi | installati i nuovi seggiolini allo stadio
Una bella sorpresa attende i tifosi della Copparo 2015 che, sabato 1 novembre alle 15, varcheranno la soglia dello stadio ‘Decimo Preziosa’ per assistere alla sfida casalinga di campionato contro il Pontelagoscuro. Ad accoglierli, infatti, vi saranno i nuovi seggiolini recentemente installati. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
