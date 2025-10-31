Economia nell’Alto Milanese segnali di rallentamento | produzione fatturato e ordinativi tutti registrano tutti un arretramento

Legnano (Milano), 30 ottobre 2025 - Nel terzo trimestre del 2025 l’ economia dell’Alto Milanese ha mostrato segnali di rallentamento, complice anche la consueta pausa estiva. Tutti i principali indicatori industriali – produzione, fatturato e scorte di prodotti finiti – ri sultano in calo, delineando un quadro di generale prudenza. La stabilità dei costi delle materie prime e la lieve diminuzione dei prezzi di vendita non sono bastate a migliorare la marginalità delle imprese, che continuano a muoversi in un contesto di domanda debole e margini compressi. Anche gli ordinativi registrano un arretramento, sia nella componente estera sia in quella interna, in particolare per i comparti meccanico e chimico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

