Investire in tecnologia conviene, eccome se conviene. Alle aziende, ai cittadini, alla pubblica amministrazione, insomma all’intero Sistema Paese. Un assioma consolidato dai dati messi nero su bianco dal Centro Economia Digitale. Tra questi, il più eclatante su scala europea: a fronte di un dollaro investito nel settore hi-tech, il ritorno in termini di Pil ammonta in media a ben 3,9 dollari, tre volte superiore rispetto ai comparti contraddistinti da un basso impatto tecnologico. Il report 2025 del CED è stato presentato nella sala Ciampi all’interno del Ministero delle Economie e delle Finanze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Economia digitale, sfida per il Paese: "Investire in tecnologia fa crescere"

