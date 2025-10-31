echi fanfaniani nella propaganda contro la riforma nordio

Ciò che Dio ha unito l’uomo non separi, si tratti del sacro vincolo del matrimonio o delle carriere dei magistrati. La campagna referendaria contro la riforma Nordio comincia a ricordarmi, nella sua manifesta disperazione, quella del 1974 per l’abrogazione della legge sul divorzio; e l’analogia mi pare di buon auspicio. All’epoca, in un leggendario comizio siciliano, il segretario della DC Amintore Fanfani enumerò le sciagure che si sarebbero abbattute sui poveri mariti in caso di una vittoria del No, un crescendo che culminava così: “E magari vostra moglie vi lascerà per scappare con la serva!”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

