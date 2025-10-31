Ecco la rassegna di teatro amatoriale
Passione e creatività sono le protagoniste di Sipari delle Marche, rassegna di teatro amatoriale organizzata dal Gat Marche. A parlarne è il sindaco Valerio Vesprini il quale ha partecipato a Macerata alla presentazione della rassegna, un cartellone di 14 appuntamenti che, nei prossimi mesi, accenderanno le luci dei palcoscenici storici di altrettanti comuni del territorio. Farà tappa a Porto San Giorgio il 14 dicembre con la commedia dialettale "Tante teste, poche teste". "Sipari delle Marche" è un progetto del Gat Marche – commenta il primo cittadino sangiorgese – che unisce realtà diverse in un’unica grande rete dedicata al teatro amatoriale e alla valorizzazione delle nostre tradizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
