Ecco il Trailer di Frankenstein il nuovo attesissimo film di Guillermo del Toro
È stato rilasciato poche ore fa il trailer ufficiale di Frankenstein, il nuovo attesissimo film di Guillermo del Toro, disponibile su Netflix dal 7 novembre 2025. Il regista messicano, già vincitore di tre premi Oscar, realizza finalmente il suo personale adattamento del celebre romanzo di Mary Shelley, portando sullo schermo una versione unica e emozionante di questa icona del cinema dell’orrore. Il film, presentato in concorso all’82ª Mostra del Cinema di Venezia 2025, vanta un cast di alto livello con Oscar Isaac nei panni dello scienziato Victor Frankenstein e Jacob Elordi nel ruolo della Creatura. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
Scopri altri approfondimenti
Cinema Teatro JOLLY Olginate. . ECCO IL TRAILER DI FRANKENSTEIN JUNIOR Scopri la data disponibile e acquista il tuo biglietto su: www.cinemateatrojolly.it#civediamoaljolly FRANKENSTEIN JUNIOR Venerdì 31 ottobre -> 18:00 Prezzo del biglietto: - facebook.com Vai su Facebook
Frankenstein, brutale trailer finale per l’epoea horror e visionaria di Guillermo Del Toro presto su Netflix - Dopo la presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, l'ultima regia di Del Toro è già disponibile, anche se per breve tempo, nelle sale cinematografiche prima dell'approdo sulla piattaforma ... movieplayer.it scrive
Frankenstein | Il mostro è vivo nel trailer finale del film Netflix - Nelle ore scorse Netflix ha svelato il trailer finale di Frankenstein, il nuovo film diretto da Guillermo Del Toro ispirato al romanzo omonimo. Da universalmovies.it
“Frankenstein”, un mostro diverso prende vita: il trailer del nuovo film di Guillermo del Toro - Netflix pubblica il trailer del nuovo film di del Toro con Jacob Elordi: un Frankenstein diverso, umano e vulnerabile ... Segnala iodonna.it