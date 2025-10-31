È stato rilasciato poche ore fa il trailer ufficiale di Frankenstein, il nuovo attesissimo film di Guillermo del Toro, disponibile su Netflix dal 7 novembre 2025. Il regista messicano, già vincitore di tre premi Oscar, realizza finalmente il suo personale adattamento del celebre romanzo di Mary Shelley, portando sullo schermo una versione unica e emozionante di questa icona del cinema dell’orrore. Il film, presentato in concorso all’82ª Mostra del Cinema di Venezia 2025, vanta un cast di alto livello con Oscar Isaac nei panni dello scienziato Victor Frankenstein e Jacob Elordi nel ruolo della Creatura. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

© Mondouomo.it - Ecco il Trailer di Frankenstein, il nuovo attesissimo film di Guillermo del Toro.