ecco il rebus che tormenta spalletti alla juventus

L’arrivo quasi furtivo, le visite mediche di rito, la firma su un contratto che è insieme un’opportunità e un rischio. Il primo giorno di Luciano Spalletti alla Continassa è una centrifuga. Oggi allenerà per la prima volta la squadra (ieri lo ha fatto Brambilla) e parlerà in una conferenza che è sia di presentazione sia di vigilia, ma l’auspicio è che sia laconico. Meno parole (rispetto a quelle pronunciate nell’ultima, fallimentare esperienza in Nazionale), più campo (rispetto a quello che aveva a disposizione da ct). Il tempo è un lusso che non ha, l’esordio in casa della Cremonese di Nicola alleggerita dagli ottimi risultati incombe già domani sera. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

