Ecco ’Fantasie Déco’ Alla Casa Museo Bruschi

La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo presenta la mostra Fantasie Déco. Opere dalla collezione d’arte di Fondazione Cr Firenze organizzata dalla Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale Intesa Sanpaolo, con la Fondazione Cr Firenze e patrocinio di Ministero della Cultura, Regione e Comune di Arezzo. L’esposizione, a cura di Lucia Mannini, presenta per la prima volta al pubblico oltre 100 opere della raccolta d’arte di Giuliano Ercoli (1940-2023), uno tra i maggiori studiosi e conoscitori italiani della grafica internazionale tra Art Nouveau e Art Déco, da poco confluita nella collezione di Fondazione Cr Firenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ecco ’Fantasie Déco’. Alla Casa Museo Bruschi

