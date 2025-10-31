Ecco Città del Trasimeno Pronti 12 milioni per il territorio
Con “Città del Trasimeno“ arriva dalla Regione un piano di investimenti da oltre 12 milioni di euro nell’ambito della Strategia nazionale per le aree interne (Snai) 2021-2027. Frutto di un intenso percorso di co-progettazione tra la Regione e l’Unione dei Comuni, il finanziamento combina risorse Fesr, Fse+, fondi nazionali Cipess e cofinanziamento locale, puntando a fare del Trasimeno un modello di sviluppo sostenibile ed equilibrato. L’assessora Simona Meloni, titolare delle deleghe per le aree interne, ha specificato che la delibera concretizza un "progetto di futuro" volto a rafforzare la qualità della vita e i servizi di cittadinanza, indipendentemente dalla localizzazione geografica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
#UNIONE #DEI #COMUNI #DEL #TRASIMENO #VA #ELIMINATA A luglio 2016, presso Isola Maggiore, nacque l'Unione dei Comuni del Trasimeno, quando Presidente della Regione Umbria era Catiuscia Marini. Dissero allora di avere creato la "Città del Tra - facebook.com Vai su Facebook
