Eccezionale intervento al Sant'Andrea | primo trapianto di arteria al mondo per curare un cancro al polmone

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Operazione eccezionale all'azienda ospedaliera Sant'Andrea dove, per la prima volta al mondo, è stato effettuato un trapianto di arteria polmonare ad una donna over 70 per curare un tumore al polmone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

eccezionale intervento sant andreaEccezionale intervento al Sant’Andrea: primo trapianto di arteria al mondo per curare un cancro al polmone - Operazione eccezionale all'azienda ospedaliera Sant'Andrea dove, per la prima volta al mondo, è stato effettuato un trapianto di arteria polmonare ad ... Come scrive fanpage.it

eccezionale intervento sant andreaTrapianto storico di arteria polmonare al Sant’Andrea: è la prima volta al mondo - L'operazione è durata più di quattro ore e la paziente, over 70, ora sta bene. Segnala ildigitale.it

Roma, al Sant’Andrea un intervento “mai fatto prima”: trapiantata un’arteria polmonare a una donna di 70 anni - Intervento record al Sant’Andrea: due giovani chirurghe toraciche e il team del professor Rendina realizzano il primo trapianto di arteria polmonare ... Scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Eccezionale Intervento Sant Andrea