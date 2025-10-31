Eccezionale intervento al Sant'Andrea | primo trapianto di arteria al mondo per curare un cancro al polmone

Operazione eccezionale all'azienda ospedaliera Sant'Andrea dove, per la prima volta al mondo, è stato effettuato un trapianto di arteria polmonare ad una donna over 70 per curare un tumore al polmone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Il SIM Carabinieri Marche intende manifestare il più sentito apprezzamento per il ruolo cruciale svolto dalle unità cinofile dell’Arma, in particolare per l’eccezionale intervento registrato a Pesaro durante l’operazione antidroga condotta dalla Squadra di Interve - facebook.com Vai su Facebook

L’eccezionale intervento degli Stati Uniti per sostenere il valore del peso - X Vai su X

Eccezionale intervento al Sant’Andrea: primo trapianto di arteria al mondo per curare un cancro al polmone - Operazione eccezionale all'azienda ospedaliera Sant'Andrea dove, per la prima volta al mondo, è stato effettuato un trapianto di arteria polmonare ad ... Come scrive fanpage.it

Trapianto storico di arteria polmonare al Sant’Andrea: è la prima volta al mondo - L'operazione è durata più di quattro ore e la paziente, over 70, ora sta bene. Segnala ildigitale.it

Roma, al Sant’Andrea un intervento “mai fatto prima”: trapiantata un’arteria polmonare a una donna di 70 anni - Intervento record al Sant’Andrea: due giovani chirurghe toraciche e il team del professor Rendina realizzano il primo trapianto di arteria polmonare ... Scrive affaritaliani.it