Tempo di lettura: < 1 minuto – Il Tar della Campania, sezione di Salerno, ha respinto il ricorso e, automaticamente escluso la lis ta ‘Fico Presidente’ nella circoscrizione irpina a sostegno del candidato governatore M5S. I giudici amministrativi non hanno ritenuto “veniale” l’errore delle 40 firme di presentazione in più, raccolte nei comuni di Frigento e Calitri, bensì hanno sottolineato che la soglia massima di 165, stabilita per le circoscrizioni elettorali con popolazione come quella della provincia di Avellino, è stata introdotta dalla legge elettorale della Campania per non pregiudicare il diritto di terzi a concorrere a loro volta alla presentazione delle liste dei candidati: un diritto che sarebbe stato pregiudicato dalle firme in eccesso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Eccesso di firme, il Tar esclude la lista di Fico in Irpinia