Eccellenza tra alti e bassi Cresce la Comacchiese Mesola reagire subito
Il turno infrasettimanale di Eccellenza regala la seconda gioia consecutiva alla Comacchiese, che si aggiudica il derby con il Mesola e fa un ulteriore salto in avanti in classifica, superando proprio i castellani e arrivando a -2 dal dodicesimo posto occupato dal Faenza. L'eroe di giornata è il giovanissimo Riberti, classe 2007 prelevato in estate dall'Atletico Delta (Terza categoria) ed autore del gol decisivo dopo essere appena subentrato, a dieci minuti dallo scadere della prima frazione di gioco, al difensore Manfrini. Il Mesola non riesce ad impensierire la porta di Campi e rimane ancora a secco di gol: sono appena 6 in 10 partite le marcature della formazione di Oscar Cavallari, che dopo aver dato segnali di risveglio nei due pareggi contro Castenaso ed Osteria Grande, incappa in un'altra sconfitta che fa male sia per il morale che per la classifica.
