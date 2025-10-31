Ecatombe di attività agonia in centro a Fano | proliferano chiusure e ’affittasi’
Fano, 31 ottobre 2025 – Novecentotrenta metri per capire quanto sia cambiato il cuore commerciale. Da via Cavour a piazza Amiani, il corso Matteotti racconta un volto nuovo, a tratti malinconico, dove le vetrine chiuse si alternano a pochi cartelli di speranza. Si parte da piazza Costanzi, dove “Emozioni in città” annuncia la svendita totale per cessazione attività. Accanto, un cantiere al lavoro in un locale rimasto vuoto per mesi, mentre di fronte due vetrine portano la scritta “affittasi”. Appena imboccato il corso, le luci di Love-R, lussuoso negozio su due piani, risplendono per l’ultima volta tra sconti e “ fuoritutto per chiusura punto vendita”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
