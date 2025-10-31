EA FC 26 Evoluzione Il Leone Risorto Elenco Giocatori Ed Obiettivi

L’ evoluzione Il Leone Risorto è disponibile in EA FC 26. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 28% che garantische l’accesso anticipato alla beta. 60.00€ 42.99€ Acquista Ora! I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di venerdi 14 Novembre. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione Il Leone Risorto. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Evoluzione Il Leone Risorto Elenco Giocatori Ed Obiettivi

ANGUISSA, L'EVOLUZIONE DI UN LEONE Da diga di centrocampo a incursore letale: sotto la guida di Antonio Conte, Zambo Anguissa ha cambiato pelle e numeri. I dati parlano chiaro: Prima di Conte: 116 partite | 5 gol | 13 assist Con Conte: 49 part

