È un po’ triste ma non credo che festeggerò i 90 anni Sto invecchiando e gli acciacchi aumentano non è un momento così felice | lo rivela Woody Allen

Il prossimo 30 novembre il regista e sceneggiatore Woody Allen festeggerà 90 anni. Ospite a Radio2 Social Club ha spiegato a chiare lettere: “ Non credo che festeggerò perché so che sto invecchiando e chiaramente gli acciacchi aumentano, non è un momento così felice da festeggiare, non sono 25, sono 90 questa volta”. E ancora: “In realtà non sento alcun sollievo nell’invecchiare, anche se si dice che si diventa più intelligenti, più saggi, ma in realtà il corpo sviluppa sempre più difficoltà. È un po’ triste probabilmente ma la vita funziona così, non abbiamo scelta. Personalmente non penso che ci sia qualcosa oltre la vita terrena, posso solo fare delle ipotesi, però nessuno lo sa, ma non penso che sia possibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

