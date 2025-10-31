È tutto bloccato Grave incidente in autostrada cosa succede

Un risveglio che nessuno avrebbe voluto vivere: ci sono mattinate in cui la routine viene spezzata da un improvviso colpo di scena. Questa volta, però, la sorpresa ha lasciato migliaia di automobilisti con il fiato sospeso e i nervi a fior di pelle. Tutto è iniziato all’alba, quando la A1 Milano-Napoli ha visto la sua tranquillità infranta da un evento che, in pochi minuti, ha trasformato la strada più trafficata d’Italia in un autentico ingorgo senza via d’uscita. Chi era diretto verso Roma si è trovato di fronte a un muro di lamiere e luci rosse, con una sola domanda: “Cosa sta succedendo?”. È successo tutto nel tratto tra Orte e la Diramazione Roma Nord, proprio quando il traffico del mattino si fa più intenso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it