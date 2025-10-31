È tempo di derby regionale ai Romiti | la Life365eu alla prova della giovane Anderlini Modena
Seconda gara consecutiva da giocare in casa per la squadra di pallavolo Life365.eu Forlì, che sabato sera alle 20.30 attende al Villa Romiti l’Anderlini Modena, per un derby regionale da affrontare con entusiasmo e rinnovata fiducia dopo il successo contro Ostiano dello scorso weekend.Leggi le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
