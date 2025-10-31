È stato surreale e inaccettabile | uomo fotografa l’aereo ma viene rimproverato e lasciato a terra EasyJet | Abbiamo agito così per la sicurezza

Un semplice e banale fotografia è costato il viaggio a un passeggero di EasyJet. Claudio Zanon, oncologo torinese attuale direttore scientifico di “Motore Sanità”, ha denuncia di aver subito all’aeroporto di Malpensa lo scorso 28 ottobre “un trattamento increscioso”. Gli è stato “impedito di partire per Marrakech a bordo di un aereo di EasyJet”, che sostiene invece di avere agito per “la sicurezza e il benessere di passeggeri ed equipaggio “. L’uomo è stato lasciato a terra per avere fotografato il muso dell’aereo con il cellulare. “Mentre raggiungevo l’aereo – ha raccontato Zanon – ho scattato una semplice foto al muso del velivolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

