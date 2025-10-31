Doveva essere uno dei bracci televisivi di Elly Schlein, ma col passare dei mesi Marco Furfaro si dimostra in confusione come se non più della segretaria del Pd. Ora, l’uscita della leader dem da Fazio non è stata, diciamo, particolarmente fortunata. L’assenza di un contraddittorio ha reso però meno disastrosa la serata. A Furfaro è andata peggio. Ospite di Bianca Berlinguer a È sempre CartaBianca, su Rete 4, il deputato ha iniziato ad attaccare Giorgia Meloni ma è arrivata subito la risposta di Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia. «L’Istat dice che la pressione fiscale è aumentata al grado più alto degli ultimi dieci anni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - È sempre cartabianca, Marco Furfaro pugile suonato: che figuraccia su Rete 4