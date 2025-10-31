È qui per te… Funerali Beatrice Bellucci | bara bianca folla e quelle parole sussurrate dalla mamma

Una folla immensa si è radunata nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo all’Eur per dare l’ultimo saluto a Beatrice Bellucci, la studentessa di 20 anni morta nel terribile incidente su via Cristoforo Colombo lo scorso 24 ottobre. La chiesa, capace di accogliere centinaia di persone, non è riuscita a contenere la commozione collettiva: tra lacrime e silenzio, l’ingresso del feretro bianco è stato accompagnato da un applauso lungo, carico di dolore e incredulità. Davanti alla bara c’erano i genitori, distrutti dal dolore, gli amici di sempre e i compagni della Volley Roma, la squadra in cui Beatrice giocava e che oggi ha voluto ricordarla indossando una fascia nera al braccio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it