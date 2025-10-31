È polemica tra Francesco Rubini Aic e Carlo Ciccioli FdI Alla base un film trasmesso al Liceo Rinaldini
ANCONA – È polemica tra Francesco Rubini e Carlo Ciccioli. Politicamente schierati agli opposti da sempre, i due hanno avuto da ridere sulle dichiarazioni dell’altro. Nel mezzo si inserisce anche Roberta Coletta del Partito Comunista Italiano.Alla base di tutto c’è un film trasmesso al Liceo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
