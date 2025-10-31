E ora il referendum può bocciare la Schlein

Il capo del Pd strilla per non farsi oscurare da Conte: «Il governo vuole le mani libere e una legge che non sia uguale per tutti». Ma il segretario dem che ha perso ogni battaglia sa di rischiare: «Meloni personalizza la sfida? Dovrà sopportarmi a lungo». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - E ora il referendum può bocciare la Schlein

Argomenti simili trattati di recente

Boccia (Pd): «Ministro arrogante, non rispetta il Parlamento» La destra festeggerà in piazza. I timori di Fdi sul referendum. Fi: raccoglieremo le firme. Anche le opposizioni pronte alla campagna referendaria - facebook.com Vai su Facebook

Giustizia, la doppia partita di Meloni e Schlein: tutti i rischi del referendum - Sul fronte opposto, in caso di vittoria dei Sì, Schlein finirebbe sotto accusa nel Pd. Lo riporta msn.com

REGIONALI E REFERENDUM/ Le mosse di Meloni per fermare Schlein evitando l’errore di Renzi - L'"allarme democrazia" di Schlein è un tentativo di arginare la centralità della Meloni. Come scrive ilsussidiario.net

Schlein, indegno vedere Netanyahu mentire spudoratamente - "Il riconoscimento dello stato di Palestina è un segnale che dovrebbe dare anche l'Italia, è stato indegno vedere Netanyahu mentire spudoratamente, negare i crimini che sta portando avanti a Gaza come ... Scrive ansa.it