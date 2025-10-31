E’ morto Lorenzo Bosi lutto nel mondo del calcio Era il presidente della Rondinella Marzocco

San Giovanni Valdarno, 31 ottobre 2025 – Lutto nel mondo del calcio dilettantistico toscano. E’ morto Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella Marzocco: fiorentino doc, aveva 57 anni ed era da sempre un punto di riferimento all’interno dello sport toscano, visto anche il suo grande impegno politico. Bosi, oltre a guidare la Rondinella – che ha dato l’annuncio della sua scomparsa con un post su Facebook – era stato anche candidato alle ultime elezioni regionali come capolista a Firenze di “E’ Ora!”, la lista civica a sostegno del candidato di centrodestra Alessandro Tomasi. E’ stato stroncato da un malore improvviso che lo ha colpito nella notte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E’ morto Lorenzo Bosi, lutto nel mondo del calcio. Era il presidente della Rondinella Marzocco

